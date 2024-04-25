نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة HBO تعلن عن مشروع درامي جديد مشتق من صراع العروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة hbo عن مشروع تليفزيوني جديد تستعد لطرحه سيكون مشتقًا من عالم صراع العروش، مقتبسًا من روايات الكاتب جورج آر آر مارتن.

ووفق ديد لاين، أحدث مشروع درامي سيكون مشتقًا من عالم صراع العروش، تطرحه hbo بعنوان 10،000 Ships عن قصة الملكة نيميريا.

وكانت أعلنت شبكة hbo عن عملها على مشروع درامي جديد مستوحى من عالم صراع العروش، اختارت أبطاله بالفعل.

ووفق ديد لاين، المشروع الدرامي سيكون مسلسل بعنوان A Knight Of The Seven Kingdoms، واختير لبطولته بيتر كلافي وديكستر سول.

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية رونور بروز عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني المنتظر من مسلسل House of the Dragon.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل ينطلق عرضه عبر شبكة HBO التابعة للشركة من شهر يونيو المقبل.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميًا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها يوم 9 سبتمبر الماضي.

تميز حتى النهاية

وبجانب ما حققته حلقات المسلسل من أرقام قياسية مميزة منذ انطلاق العرض رسميًا، كان للحلقة العاشرة الختامية منه، نصيبًا من هذا التميز، بحصدها لما وصل لـ 9.3 مليون مشاهد، في ليلة عرضه مساء الأحد الماضي، فجر الإثنين بتوقيت القاهرة.

هذه الحلقة الختامية من الموسم، طرحت بعنوان "الملكة السوداء" أو The Black Queen، وحققت شبكة hbo بهذا الرقم، معدل مشاهدات افتقدته منذ عرض الحلقة الختامية لمسلسل "صراع العروش" بموسم الأخير الذي عرض في عام 2019 الماضي.

متابعة رغم التسريب

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن شبكة قنوات hbo، وجهت الشكر لمتابعي المسلسل الذين وصفتهم بالأوفياء، الذين كان لهم الفضل الأول في تحقيق الحلقة الختامية من المسلسل لهذا المعدل المتميز من المشاهدات، على الرغم من تعرض الحلقة الختامية للتسريب، قبل ايام من موعد عرضها الرسمي.

وكعرض تليفزيوني، نجحت هذه الحلقة أيضًا في التفوق على معدلات مشاهدات برامج وعروض اخرى هامة كانت تعرض مساء الأحد في الولايات المتحدة، منها مباريات الأحد لكرة القدم الأمريكية، وعرض منافسات Fox's ALCS، على شبكة قنوات فوكس، لرياضة البيسبول، بين فريقي هيوستن "أستروس"، ونيويورك "يانكيز".