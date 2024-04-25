نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكاية خلصت برجوع الحق".. دياب يروج لفيلم السرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان دياب لفيلمه الجديد "السرب" والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في دور العرض السينمائية بعد سلسلة من التأجيلات.

ونشر دياب البوستر الخاص بالعمل وكتب:" حكاية خلصت برجوع الحق، انتظروا أبطال السرب يوم 1 مايو في دور العرض السينمائية، دم المصريين خط أحمر".

السرب

تفاصيل فيلم السرب:

تدور أحداث فيلم "السرب " حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب " نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال دياب:

ويذكر أن شارك دياب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "مليحه" والعمل مكون من 15 حلقة، وهو مسلسل وطني أصيل سلط الضوء على نشأة القضية الفلسطينية وما مرت به من تطورات وأحداث، يناقشها مسلسل مليحة في إطار درامي شيق ومميز.

وشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف ذكي، الفنانة الكبيرة ميرڤت أمين، دياب، أمير المصري، علي الطيب، سيرين خاص، مروة أنور، حنان سليمان، وآخرين، والعمل من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

تصريحات دياب عن مسلسل "مليحة":

وجدير بالذكر أن تحدث دياب عن مشاركته في مسلسل مليحة خلال حلوله ضيفا في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي وقال:" معملتش الدور ده قبل كده، والناس كانت بتتكلم إني بعمل دايما أدوار شر، رغم الأدوار التانية اللي ظهرت فيها طيب، أما الشق الوطني إن مينفعش حد يقولي أجسد دور ضابط في الأمن الوطني أو الجيش أو أي منصب وأرفض".

وأضاف: "قبلت الدور قبل ما اقرأ الورق، وخدت القرار إني أوافق لما عرفت إنه مسلسل وطني لما اتحكالي القصة، وده شرف ليا وأول مرة أوافق على دور بالسرعة دي، وتأثرت نفسيًا وجسديًا بسبب الدور".