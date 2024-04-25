صناع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في ضيافة برنامج يحدث في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستقبل برنامج يحدث في مصر الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، "الليلة" على شاشة "MBC مصر"، صُناع المسلسل الإجتماعي "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان ولاقى تجاوبًا كبيرًا من المشاهدين في مصر والعالم العربي، وعُرض حصريًا على شاشة "MBC مصر"، ومنصة شاهد.

يستضيف البرنامج اليوم نخبة من صُناع المسلسل ومنهم الفنانين سلمى أبو ضيف، إنتصار، فرح يوسف، محمد محمود، والمؤلفة سمر طاهر.



مواعيد برنامج يحدث في مصر

يُعرض برنامج "يحدث في مصر" على "MBC مصر" من الثلاثاء للخميس، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يحدث في مصر" الخميس 25 إبريل 2024.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.