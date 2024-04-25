نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق لـ بودكاست بيقول: عندي مشكلة في اللي يتكلم عليا كشخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت المطربة مي فاروق ضيفة على بودكاست أبواليزيد بيقول مع الصحفي أحمد أبو اليزيد، وتحدثت خلال البودكاست ولأول مرة عن مشوارها الفني وكيف واجهت صعوبة في بداية مشوارها وتعرضها للظلم والهجوم، وعلاقتها بوالدها، وعلاقتها بالفنانة أنغام.



وتحدثت "فاروق"، عن خطوبتها بالفنان محمد العمروسي وردود فعل بعض الناس على هذا الارتباط، والذي أزعجها قائلة:" بس عندي مشكلة في اللي يتكلم عليا كشخص وهو ميعرفنيش.. ومش عارفة لسة أقتنع إن الفنان ملكية عامة فحياته كمان ملكية عامة..خصوصا إن أنا من الناس اللي بتتطلع تحكي عن تفاصيل حياتها.. الحاجات دي محدش يعرف فيها عني حاجة.

وأضافت مي فاروق، خلال حديثها في بودكاست أبو اليزيد بيقول:" مؤخرا بما إني شخص بقيت الحمدلله ليا عدد محترم من الجمهور المحترم.. فأعلنت إن أنا ارتبطت يعني اتخطبت.. كل الحاجات اللي حصلت بعدها بقت بالنسبة لي من الحاجات المزعجة.. انتوا بتعملوا ايه.. هي مش كده.. أولًا انتوا متعرفوش تفاصيل الموضوع .. متعرفوش تفاصيلي ومتعرفوش حياتي.. متعرفوش حاجات كتير.. متعرفوش حاجة أصلًا.

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي

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يشار إلى إنه فاجأت المطربة مي فاروق جمهورها ومعجبيها بإعلان خطوبتها إلى الفنان محمد العمروسي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل الخطوبة الذي أُقيم في جو عائلي، بحضور عدد قليل من الأصدقاء والأقارب.

وتمت خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي من دون أي مقدّمات أو كشف أحد الطرفين عن علاقة بينهما، حيث فوجئ الجمهور بإعلان الخطوبة

آخر أعمال مي فاروق

يذكر أن آخر أعمال مي فاروق كان طرحها أغنيتها كل الحبيبة التي طرحتها في شهر فبراير الماضي تزامنًا مع عيد الحب على المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وتتعاون مي فاروق في الأغنية مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى.

وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل استوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد، وتقول كلمات أغنية "كل الحبيبة":"عارِف كُل الحّبيبه.. وكلامهم على أغانيهم.. وعدد ناس فرحانه بيهم.. أنا عشقى أكتر بشوية.. مرة أو اتنين لاء ميه.. مين فيهم شاف الطيبة.. أتحدى ّ أحن ما فيهم.. لو شافوا طيبتك بعينيهم.. زى ما شُفتها ب عينيا.. يجوا يشوفوا الحنيه".