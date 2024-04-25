نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم: أنا مش نجمة سوبر ستار ولا نجمة مصر الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة غادة إبراهيم، أنها لا ترى نفسها سيدة مثيرة للجدل، وأن الفنانة هنا الزاهد، وهشام ماجد والمخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد السبكي هم من رشحوها للمشاركة في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

تصريحات غادة إبراهيم



وتابعت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"مفيش حد في الوسط الفني معندوش مشاكل، بس الناس بتكتم على بعضها ومش بيقولوا وبتختفي سينين وترجع تاني، زي منى زكي لما طلعت وقالت أنا وياسمين عبد العزيز أتخانقنا في مسرحية "كدة أوكية"، وبعد شهرين أتصالحنا ومحدش عرف الموضوع ده، لكن في ناس تانية بتحب تشير الموضوع وتكبره ويوصل للنقابة".



وأوضحت غادة إبراهيم، أنها لا تتعمد إثارة الجدل وبعض الأشخاص يقصدون مضايقتها، معقبة:"في ناس بتحطني في دماغها وتضايقني، أنا مش نجمة سوبر ستار ولا نجمة مصر الأولى".



وأختتمت غادة إبراهيم، حديثها بأنها عندما تتواجد على الريد كاربد في أي مهرجان بجوار نجوم كبار دائما تخطف الكاميرات كونها تتمتع بكاريزما عالية دون أن ترتدي ملابس مثيرة ملفتة، وذلك على حد وصفها.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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آخر أعمال غادة ابراهيم

يذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.