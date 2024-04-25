بعد الإعلان عن الجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات".. حنان ترك تتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة المعتزلة حنان ترك تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك فور الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل أحلى الأوقات بعد 20 عامًا من طرحه الأول.

حنان ترك

وتساءل البعض من خلال هاشتاج حنان ترك عن إمكانية عودة حنان ترك للتمثيل مرة أخري من خلال الفيلم، كما تساءل البعض الآخر عن الأبطال ومن سيكون بديل عمرو واكد والنجوم التي توفت مثل خالد صالح وسامي العدل.

المؤلفة هالة خليل تعلن عن الجزء الثاني من أحلى الاوقات:

وقد قامت المخرجة هالة خليل عن إعلان تقديم وإنتاج جزء تاني من فيلم "أحلى الأوقات"، اللي اتعرض سنة 2004. وقالت "هالة" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "أنا بنتج فيلم أحلى الأوقات 2، وهيغير فكرة الأجزاء الثانية تمامًا، وهكشف كل تفاصيله خلال الفترة الجاية".

تفاصيل فيلم أحلى الأوقات:

ويذكر أن تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي رومانسي عن سلمى (حنان ترك) التي تقرر مغادرة منزلها في منطقة المعادي بعد وفاة والدتها، ولا تريد أن تعيش مع زوج والدتها، لتأتي لها رسائل غامضة تقرر من بعدها أن تعود إلى شبرا موطنها الأصلي وتبحث عن أصدقاء طفولتها،

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من حنان ترك، منة شلبي، هند صبري، عمرو واكد، الراحل سامي العدل، والراحل خالد صالح، حسن حسني، مها ابو عوف، أحمد كمال وغيرهم.