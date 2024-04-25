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"الحكاية خلصت برجوع الحق".. محمد ممدوح يروج لفيلم "السرب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والمقرر طرحه بالسينمات ابتداء من 1 مايو المقبل.

 

ونشر دياب البوستر الرسمي له في الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي ظهر خلاله مرتدي عباءة وعمة بالإضافة للحية، قائلًا: “الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر”.

 

تفاصيل فيلم "السرب" 
 

تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته  الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

 

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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