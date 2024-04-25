نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ ليلى علوي: كل الشكر والاحترام والحب للصديقة الغالية والجدعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو للفنانة ليلى علوي، وهي تشيد بها أثناء تواجدهما في ندوة ضمن مهرجان هوليود للفيلم العربي.

علقت الفنانة إلهام شاهين على مقطع الفيديو قائلة:"كل الشكر والاحترام والحب الصديقة الغالية جدا والجدعة جدا جدا النجمة الجميلة ليلى علوي.. حبيبتي ليلى كلامك جميل وراقي مثلك … مداخلة رائعة في ندوة فيلم يوم للستات…ربنا يخليكي ليا … ومبروك عليكي تألقك في فيلم مقسوم … ومبروك جائزة الجمهور للفيلم من مهرجان هوليود للسينما العربيه … يارب نكون دايما مع بعض.. ودايما مشرفين لإسم السينما المصرية والعربيه".

أخر أعمال الفنانة ليلى علوي الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي وهو فيلم" شوجر دادي" وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد.