فن ومشاهير

راغب علامة يصدر أغنية "التِّقيل تِقيل".. ويختار الممثّلة اللبنانيّة زينة مكّي بطلة للكليب

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القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر السوبر ستار راغب علامة كليبه وأغنيته الجديدة  "التِّقيل تِقيل" من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع احمد عادل، وهي أغنية تتغزّل بالحبيب ورقيّ صفاته وأفعاله.

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تفاصيل الأغنية 

 

وتمثّلت المفاجأة التي وعد بها السوبر ستار جمهوره في العمل الجديد بإختيار الممثّلة اللبنانيّة زينة مكّي بطلةً للكليب، إعجابًا منه بموهبتها وادائها التي تعد بمستقبل لامع في عالم التمثيل، وقد أخرجت الكليب الجديد الذي صُوّر في العاصمة اللبنانيّة بيروت المخرجة فرح علامة التي تربطها بالسوبر ستار علاقة قرابة عائليّة.

 

وتعدّ هذه الأغنية باكورة أعمال هذا الصيف التي إنتهى السوبر ستار من تسجيلها ومن المتوقّع أن يصدرها الواحدة تلو الأخرى بشكل منفرد ليستمتع بها الجمهور العريض.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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