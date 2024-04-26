حمو بيكا وشاكوش يتورطان في تقديم "عملا إباحيا" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش، متورطان في تقديم عملا إباحيا، على خلفية طرحهما أغنية "تحت السرة" موضحا أنها يواجها تهمة التحريض على الفسق والفجور.

حمو بيكا وشاكوش يتورطان في تقديم "عملا إباحيا"

وأضاف أيمن محفوظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي المهرجانات تعدو كل الحدود في الإباحية والإجرام، لافتا إلى أن حمو بيكا طرح أغنية أخرى عقب تقديمه بلاغ ضده بسبب أغنية تحت السرة، وكأنه يوجه رسالة لمنتقديه معقبا: "حمو بيكا عايز يذبح أي حد ينتقده بالسكينة".

وتابع المحامي بالنقض، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، تفاعلت بشكل كبير مع البلاغ ووعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية خلال الساعات القادمة، لافتا إلى أن نصوص قانون مكافحة الدعارة واضحة بشأن عقوبة كل من يحرض على الفسق والفجور وبالتالي فأصبح مؤدي المهرجانات إلى قوادي المهرجانات.