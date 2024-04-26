نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا البحراوي: كنت هتشال من مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب رضا البحراوي أنه كان من المقرر استبعاده من مسلسل “ محارب” لكن القدر كان أقوى من الظروف وشارك بالعمل.

قال رضا البحراوي في تصريحات تليفزيونية:' ساعة مسلسل محارب حصل مشاكل وكنت هتشال من المسلسل لكن ربنا مش بيتحارب أنا مليش أعداء غير ابن كاري لكن في الشارع الناس بتحبني

في حلقة مليئة بالأسرار حل اليوم نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر شبكة قنوات MBC masr وذلك بعد فترة غياب طويلة، وكشف خلال الحلقة عن أسرار لأول مرة بالإضافة لتفاصيل في حياته الشخصية والمهنية.

وقال رضا البحراوي، عن تقديمه شعارات بأغانيه خلال لقائه في برنامج "كلام الناس": “السنادي عامل أغاني جميلة وبحبها، كلماتي بتليق مع ناس كتير، الجمهور حابب شعاراتي والغنا".

وتابع البحراوي: أنا مش من النوع اللي بيسهر وأقعد على كافيه، أنا شخص من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، أغانيا خدت حب ونجاح من الجمهور الحمد لله، وأنا مليش منافسين، لكن ربنا يوفق الجميع"

وقدم رضا البحراوي، تتر مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، من كلمات عمرو قطب ألحان حسين زكريا توزيع نوار البحيري، والمسلسل بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي.