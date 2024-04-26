ماجد المصري في احتفالية عيد تحرير سيناء: "الشهداء في القلب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان ماجد المصري في احتفالية عيد تحرير سيناء التي نظمها مجلس القبائل بأحد الفنادق بمدينه العاصمة الإدارية

قال ماجد المصري علي هامش الحضور: "الشهداء في القلب دايما.. وفي كل مناسبة فاكرينهم.. أحمد المنسي وخالد مغربي وشبراوي وعمر القاضي".

عيد تحرير سيناء يعد مناسبة وطنية هامة في تاريخ مصر، حيث يتم الاحتفال به سنويًا في الخامسو العشرين من شهر أبريل، يأتي هذا اليوم ليُذكّرنا بالإنجاز العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة والشعب المصري بتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982.

تعد هذه المناسبة فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، وللاحتفال بروح الوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب المصري خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.

إن تحرير سيناء لم يكن فقط انتصارًا عسكريًا، بل كان أيضًا انتصارًا للإرادة الوطنية والعزم على استعادة السيادة الوطنية على كل شبر من أرض الوطن.

تعكس احتفالات عيد تحرير سيناء التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة عقب عملية التحرير، حيث شهدت سيناء تنمية شاملة في مختلف المجالات مثل البنية التحتية، والسياحة، والاقتصاد. ومع ذلك، فإنها تعتبر أيضًا فرصة للتأمل في التحديات التي تواجه المنطقة والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.