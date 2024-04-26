أحمد المالكي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض" لـ تامر حسني (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الشاعر أحمد المالكي نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بأحدث أعماله مع الفنان رامي جمال من خلال أغنية "أنت مين"، وقبل طرح هذه الأغنية قد تصدر اسم الشاعر أحمد المالكي مواقع التواصل الإجتماعي بعد غناء نجم الجيل تامر حسني مقطع من الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "يا نهار أبيض" في أحد حفلات الزفاف.

الشاعر أحمد المالكي

ووقتها قد تصدر المقطع الذي قام تامر حسني بغنائه مواقع التواصل الإجتماعي وكان من المقرر أن تطرح الأغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة" ولكن قد تغيرت الخطة، وسرعان ما بدأ الجمهور يتسأل عن موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض" التي تعلقوا بها ويرغبون في سماعها كاملة في أقرب وقت ممكن.

وكشف لنا الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض" لـ تامر حسني وأيضًا كواليس الأغنية قائلاً: "أغنية يانهار أبيض سوف تطرح فى الصيف الجاي بإذن الله، أما عن الكواليس تامر كلمني قالي عايز أغنية مقسوم غزل حلوة سمعتهاله وبالفعل عجبته، وأخذها سجلها بسرعة، حتي أنه غني جزء منها في فرح صديقه قبل ماتنزل والناس حبيتها كثيرًا ومستنينها"

أحمد المالكي وتامر حسني

تفاصيل أغنية"يا نهار أبيض" لـ تامر حسني

أغنية "يانهار أبيض " الشاعر أحمد المالكي وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل.

وتقول بعض كلمات الأغنية: يا نهار أبيض عالتوليفة ضحكتك عالقلب خفيفة، أنت ماشي إزاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفة