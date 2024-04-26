ليلى زاهر عن "أعلى نسبة مشاهدة" : لم أتوقع نجاحه وتلقيت رسائل تهديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حل أبطال وصناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ضيوفاً على برنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر وتحدثوا عن كواليس العمل ومدي توقعهم نجاحه الكبير الذى حققه المسلسل خلال الموسم الرمضاني المنقضي.

وقالت ليلى أحمد زاهر إن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كان نقطة تحوّل كبيرة، أنها تعتبر نفسها في بداية مشوارها الفني ولم تقدم شيئًا.

وعبرت عن سعادتها بأن بدايتها رافقها تحقيق النجاح، لافتًا إلى أنها كانت تتلقى رسائل تهديد تأثرا بالشخصية التي قدّمتها خلال المسلسل بسبب ما حدث لشقيقتها في العمل.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع تحقيق المسلسل هذا الكم من النجاح، لكنها كانت على قناعة كاملة بأن من يبذل مجهودًا كبيرًا فإن التوفيق يحالفه.

تفاصيل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

يشارك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

قصة مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.