نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور لـ رامي جمال بعد إصدار الأخير ألبوم "خليني أشوفك": 'ربنا يديك على قد تعبك ونيتك الحلوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان تامر عاشور الفنان رامي جمال بسبب إصداره ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي طرحه كاملًا أول أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث نشر الفنان تامر عاشور عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو من الألبوم.

وعلق عليه قائلًا: "ألف مبروك أخويا وصديقي على الألبوم ربنا يديم على قد تعبك ونيتك الحلوة ألف ألف مبروك".

استوري تامر عاشور

تفاصيل ألبوم "خليني أشوفك" لـ رامي جمال

طرح أول أمس الأربعاء الفنان رامي جمال باقي أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح أول أمس 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

وجاءت أسماء ال 13 أغنية كالآتي:-

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلى موجوع، والتي تصدرت قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش