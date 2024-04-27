نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية هنادي مهنى في فيلم "أوسكار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك في الفنانة هنادي مهنى، حاليًا في فيلم “أوسكار”، الذي يقوم يبطولته الفنان أحمد صلاح حسني، وتجسد خلاله شخصيه دكتورة جينات ضمن أحداث الفيلم.

مشاركة هنادي مهنى في مسلسل عتبات البهجة

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة هنادي مهنى، عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع النجم يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2024، وهو مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.



وقالت هنادي مهنى في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن أكثر شئ حمسها للمشاركة في مسلسل "عتبات البهجة"، هو تعاونها مع النجم يحيى الفخراني، فهذا بالنسبة لها كان بمثابة حلمًا من أحلامها، مُضيفة: "اكتر حاجة حمستني إن أعمل المسلسل ده إني هشتغل مع دكتور يحيى الفخراني، ده بالنسبة لي حلم من أحلام حياتي، وبابايا أول ما قولتله إني في مسلسل دكتور يحيى قالي صبرتي ونولتي دي أول كلمة قالهالي، وفخورة أوي إني بشتغل في عمل دكتور مدحت العدل هو اللي كاتبه".



أبطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وآخرون من النجوم.