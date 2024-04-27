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ياسمين عبدالعزيز تحتفل بشم النسيم مع "صاحبة السعادة"

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحل السوبر ستار ياسمين عبدالعزيز يوم الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو القادم، ضيفة على الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة ‏dmc.

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تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

برنامج "صاحبة السعادة" من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشر مساءً من كل أسبوع.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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