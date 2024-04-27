نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب إعلام بني سويف يقدمون مشروع تخرج بعنوان "لغم" لحماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "استثمار لا يدوم" أطلقت مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مشروع تخرجهم للعام الجامعي 2023/2024 بعنوان "لغم" لحماية الأطفال تحت سن ١٨ من الاستغلال الإلكتروني.

تتمحور الحملة حول التوعية بخطورة استغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلهم لسلعة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والابتزاز من قبل أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حسابهم.

تهدف الحملة إلى إيجاد بدائل ترفيهية وتطوعية للأطفال داخل الأسرة، وتعزيز الوعي بخطورة استخدام التكنولوجيا بطرق غير مسيطر عليها.

من خلال جهود الطلاب، يسعى المشروع لحماية أطفالنا وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية تحمي الأطفال وتحافظ على سلامتهم وسعادتهم.

يتولى قيادة ذلك المشروع الشبابي دكتور ياسمين محمد بمشاركة كل من: ليلى وائل، حبيبة عصام الدين، شروق خميس، أماني علي، أمل مصطفى، رضوى ياسر، مريم صلاح، آية وليد، إسراء محسن، أمنية محمد، يمنى علاء، ريم عبد الحليم، شيماء علي، أسماء عبد الوهاب، حبيبة فاروق.