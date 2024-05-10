نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يضحي بلاعب آخر لاستمرار محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده الحالي مع الفريق في صيف عام 2025، وهو ما يثير بعض التساؤلات حول ما سيحدث لمستقبله.

ليفربول يضحي بـ لويس دياز

بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، وإدارة ليفربول حتى الآن بشأن تجديد عقده، فإن هناك تكهنات تتجدد بشكل متزايد بشأن مستقبله، خاصة بعد تقارير عن خلاف بينه وبين المدرب يورجن كلوب.

وتأتي هذه التكهنات في ظل الاهتمام المتزايد من الدوري السعودي بالتعاقد مع صلاح، خاصة بعد محاولة نادي الاتحاد السعودي جلبه الصيف الماضي بعرض مالي ضخم.

وتشير التقارير إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد صلاح، فإن من المرجح أن يُسمح له بالرحيل هذا الصيف، وذلك لتجنب فقدانه مجانًا في نهاية عقده.

ومن الممكن أن يكون اللاعب لويس دياز هو الذي سيتم التضحية به في حال تمسك صلاح بالبقاء وعدم رغبته في الرحيل، خاصة أن دياز، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، لم يظهر بالفعالية المطلوبة في المباريات الأخيرة، مما يجعله مرشحًا مناسبًا للرحيل بغية تحقيق استفادة مالية للفريق.