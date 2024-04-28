غادة عبد الرازق تتألق بأحدث ظهور لها من الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور لها من تنظيم حفل إحدى المجلات العربية بالامارات وذلك في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

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ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق مرتدية بدلة مكونة من بنطلون من اللون الاسود وجاكت طويل من اللون البيج وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها

حلّت غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي، والمذاع على قناة ON، وكشفت عن عدد من تفاصيل حياتها، وكواليس شخصية عايدة التي جسدتها في مسلسل "صيد العقارب" وقالت: “شخصية عايدة كانت جديدة عليا، ولكن فيها ملامح مني، لأن من صغري بحب أثبت إني أقدر أعمل أي حاجة، وإن مش علشان أنا ست يبقى الراجل أحسن مني”.

واضافت غادة عبدالرازق: “حسيت المسلسل هيبقى نقلة جامدة وإنه هيكسر نحس النجاح العالي عندي، وحبيت إنه عمل اجتماعي الجمهور مشافهوش من زمان، وكنت مصممة على مسلسل طبيعي شعبي، زي أرابيسك وأعمال الفترة دي، إنه يتقفل قفلة طبيعية وعالية.. طول عمري سند نفسي لأن اختياراتي في الرجالة كانت غلط ما عدا والد روتانا، وفي من أزواجي أعطوني ماديات وحب إلا إني لا أعتمد عليهم كليًا”

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وحققت الحلقات الأولى من العمل رد فعل واسع، ويتحدث المسلسل عن عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.