نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 20 عامًا.. بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المخرجة هالة خليل عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "أحلي الأوقات" الذي سبق وقدمت الجزء الأول منه قبل 20 عامًا، وقد قامت المخرجة هالة خليل عن إعلان تقديم وإنتاج جزء تاني من فيلم "أحلى الأوقات"، اللي اتعرض سنة 2004. وقالت "هالة" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "أنا بنتج فيلم أحلى الأوقات 2، وهيغير فكرة الأجزاء الثانية تمامًا، وهكشف كل تفاصيله خلال الفترة الجاية".

حنان ترك تتصدر منصة أكس بعد الإعلان عن الجزء الثاني من أحلي الأوقات

والجدير بالذكر أن قد تصدر اسم الفنانة المعتزلة حنان ترك تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك فور الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات بعد 20 عامًا من طرحه الأول.

وتساءل البعض من خلال هاشتاج حنان ترك عن إمكانية عودة حنان ترك للتمثيل مرة أخري من خلال الفيلم، كما تساءل البعض الآخر عن الأبطال ومن سيكون بديل عمرو واكد والنجوم الذي توفت مثل خالد صالح وسامي العدل.

تفاصيل فيلم أحلى الأوقات

ويذكر أن تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي رومانسي عن سلمى (حنان ترك) التي تقرر مغادرة منزلها في منطقة المعادي بعد وفاة والدتها، ولا تريد أن تعيش مع زوج والدتها، لتأتي لها رسائل غامضة تقرر من بعدها أن تعود إلى شبرا موطنها الأصلي وتبحث عن أصدقاء طفولتها.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من حنان ترك، منة شلبي، هند صبري، عمرو واكد، الراحل سامي العدل، والراحل خالد صالح، حسن حسني، مها ابو عوف، أحمد كمال وغيرهم.