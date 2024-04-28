احتفاءً بذكرى ميلاده.. الفنان نور الشريف على شاشة الوثائقية في ندوة نادرة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفاءً بذكرى ميلاد الفنان المصري الكبير نور الشريف، يُعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه على شاشة قناة "الوثائقية"، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، ندوة نادرة للفنان الكبير، على هامش فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة تحت عنوان "من أرشيف المعرض".



تفاصيل الندوة

جدير بالذكر أن الندوة نُظمت عام ٢٠٠٥، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.

معلومات عن نور الشريف

بدأ نور الشريف تجربة التمثيل في سنِّ صغير، عندما انضمَّ إلى فرقة التمثيل التي أنشأها خاله «شعيب»، الذي كان يقدَّم مسرحيَّات قصيرة، من إخراجه وتأليفه لأطفال الحارة على «عربات الكارو»، التي اتَّخذوا منها مسرحًا في الليل، بالوقت الذي يتركها أصحابها، وكان جُمهورهم من أطفال الحارة والأهالي، الذين يُطلون عليهم من النوافذ، ومن تلك النقطة، جاء اهتمامه بالتمثيل، فكان يدَّخر مصروفه لدخول السينما، وكان يذهب إليها ثلاث مرَّاتٍ على الأقل في الأسبوع، فانتقل بين سينما «وهبي» بالحلمية، و«إيزيس» بالسيِّدة زينب.

وبدأ يُقلِّد تشارلي تشابلن في حركاته ومشيته التقليديَّة، والممثِّل الكوميدي عبد المنعم إبراهيم في أحد مشاهده بفيلم الوسادة الخالية، وكان مثله الأعلى في هذا الوقت المُمثِّلين الأجانب أمثال: غاري كوبر في أفلام رعاة البقر، وفيكتور ماتير في الأفلام التاريخيَّة، وأيضًا كيرك دوغلاس، وبرت لانكستر، ومع الوقت بدأ اهتمامه بالكرة يقل، ويزداد حبُّه للفن.