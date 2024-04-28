نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايان جوسلينج يفاجئ الحاضرين للعرض الخاص لفيلمه الجديد بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد العرض الخاص للفيلم الجديد The Fall Guy، حضورا مميزا للنجم الكبير رايان جوسلينج، الذي يشارك به كأحد ابطال الفيلم.

ووفق ديد لاين، العرض الخاص للفيلم كان ن تنظيم استديوهات يونيفرسال في مدينة هوليوود، وبحضور جماهيري مميز.

وسبق أن شارك النجم آرون تايلور والنجم رايان جوسلينج في الاحتفالية التي نظمت للعرض الخاص لأحدث افلامهما بعنوان The Fall Guy في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يتولى مهمة اخراجه، المخرج والنجم جون كرازينسكي.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد The Fall Guy، تقتبس قصته عن مسلسل تليفزيوني، طرح للعرض على القنوات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

هذا المسلسل الذي طرح بالعنوان نفسه، تم عرض مواسمه في الفترة بين عام 1981، وحتى عام 1986، وكان من بطولة لي ماجورز، ودوجلاس بار، وهيذر توماس.

وفيما يخص النسخة السينمائية التي يجسد به آرون تايلور دور البطولة، من المقرر أن يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية، بحلول عام 2024.

هذه النسخة الحديثة من الفيلم ستكون من اخراج ديفيد ليتش، ويكتب السيناريو الخاص بها درو بريس، ويشارك في بطولتها كل من ايملي بلنت وراين جوسلينج، وستيفاني هسو.

جديدر آرون تايلور

في الوقت نفسه، كان قد اختتم النجم الشاب آرون تايلور تصوير مشاهد أحدث اعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان kraven the hunter.

هذا الفيلم ينتمي لعالم مارفل للأبطال الخارقين، وهو أحد الاشرار الذي يواجههم الرجل العنكبوت في القصص المصورة.

وسيشهد الدور عودة آرون لعالم مارفل السينمائي، ولكن هذه المرة في دور بطولة خاص به، بعد ان سبق وظهر في دور ثانوي في فيلم avngers: age of ultron