فيلم Godzilla x Kong: The New Empire يكتسح شباك تذاكر السينما العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 09:35 صباحاً - نجح فيلم Godzilla x Kong: The New Empire في اكتساح شباك تذاكر السينما العالمية، وتحقيقه أعلى الإيرادات حيث بلغت نحو 491 مليونًا و340 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 176 مليونًا و240 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و315 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

أحداث فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.