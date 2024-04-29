نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفتاب شيفداساني ينضم لأبطال فيلم أكشاي كومار الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الممثل الهندي الشاب أفتاب شيفداساني عن انضمامه لأبطال الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، بعنوان Welcome To The Jungle.

ووفق إنديا توداي، نشر افتاب صورة له جمعته بأكشاي كومار من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يعود بجزء جديد.

في الوقت نفسه، كان قد وكان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة أعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من إنتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.