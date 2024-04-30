"أحداث لا تمت للواقع بصلة" في ختام عروض الموسم المسرحي ببني سويف

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة ببا، أمس الاثنين، العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة"، في ختام عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة بني سويف، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي ست شخصيات تبحث عن مؤلف

العرض لفرقة قصر ثقافة ببا، عن نص "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديللو، ويناقش أزمة تعبير الفن عن الواقع، وكيف أصبحت هناك فجوة كبيرة بين المسرح وقضايا المجتمع، الأمر الذي أدى إلى وأد المسرح، وذلك من خلال أسرة مكونة من ٦ أفراد تدخل قاعة المسرح، ويطلبون من المخرج أن يطرح قصتهم أثناء تقديم فرقة مسرحية لبروفة، وتتوالى الأحداث.

صناع العرض المسرحي ست شخصيات تبحث عن مؤلف

"أحداث لا تمت للواقع بصلة" أداء رمزي وديع، محمد طه، حبيبة عماد، بسملة محمد، يوسف رجب، عاطف سعد، رجب عبد النبي، مهرائيل عزت، ريتا يونان، جنى بشندي، أكرم عبد المنعم، الحسيني محسن، محمد الروبي، هدير شعبان، أحمد وائل، إعداد محمد السوري، ألحان روماني زاخر، إضاءة مينا خيري، وعبد الرحمن سامح، ديكور فاطمة زاهر، مخرج منفذ شريف شجاع، وإخراج أحمد عبد الباسط.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة مهندس الديكور أحمد نور، المخرج محمد جبر، وأحمد خميس، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف.

عروض مسرحية بمحافظة بني سويف

وقدمت هيئة قصور الثقافة أربع عروض مسرحية بمحافظة بني سويف هذا الموسم، وهي "ماكبث، ابن الريح، سلطان الحرافيش، وأحداث لا تمت للواقع بصلة"، وذلك ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، بجانب الفعاليات الثقافية المكثفة التي تقدمها الهيئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب وغيرها من الأنشطة التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

