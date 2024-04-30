مصطفى خاطر يواصل تصوير محو الأمية

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رياض - احمد صلاح - يواصل الفنان المصري مصطفى خاطر تصوير فيلمه الجديد "محو أمنية"، بعد نجاح "رمسيس باريس"، الفيلم الذي شارك فيه إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.



ويقدم خاطر في "محو أمنية" للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، شخصية مؤلف روايات يسعى جاهدًا لتحقيق حلمه بالنجاح، لكنه يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تُدخله في دوامة من الاكتئاب.



ويشكل الفيلم رحلة كوميدية مليئة بالمفاجآت والأحداث المثيرة، ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: محمود البزاوي، محمد ثروت، وفاء عامر، أيتن عامر، وضيوف شرف، منهم: الفنان أحمد فهمي كما أكدت وسائل إعلام مصرية.



يذكر أن خاطر شارك في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مع هيفاء وهبي، حيث دارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من المصريين الذين ينتقلون من رمسيس إلى باريس، ويواجهون خلال رحلتهم العديد من المواقف المضحكة، قبل أن يقرروا سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر .