نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور لـ "دوت الخليج الفني": أبي كان مثل الملائكة في الدنيا (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمت في هذه الأيام تكريمات عديدة للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، ووضع اسمه على عدة دورات مختلفة أبرزها تكريمه بالمسرح القومي، ووضع اسمه بمهرجان المسرح العالمي المقرر أن يقام في الفترة ما بين ٧ مايو إلي ١٢ مايو الجاري، وكان للفجر الفني نصيب في محاورة نجلة الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور لتكشف لنا عن كواليس جمعت بينهم في الفترة الأخيرة قبل وفاته.

ريهام عبد الغفور ومراسلة دوت الخليج الفني

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور في تصريحات صحفية للفجر الفني عن سعادتها عن تكريم والدها في المسرح القومي وإطلاق إسمه على دورات المهرجانات وتذكره بالخير والحب من جميع أصدقائه وجمهوره.

وتمنت أن يكون حاضرًا هذا الحب ولكنها على يقين أنه يشعر بكل ذلك، وكشفت أن كان بينهم وعدًا أن التكريم القادم ستكون بصحبته ولكن هذه المرة تتسلم التكريم وهو ليس حاضر فهو الغائب الحاضر.

ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة لجمهور وجاء نصها "أنا على يقين وتأكد أنكم تفتقدوا أشرف عبد الغفور الفنان و لكن إذا كنتوا على علم بيه ومعرفتة كإنسان كان الإفتقاد سيكو أكثر.

ووصفت والدها أشرف عبد الغفور كالملاك كان موجود بين البشر لم يأذي شخصًا أو يحزن شخصًا أو تشاجر مع أحد في يومًا ما بلا كان محبوب للغاية.



و وجهت الشكر لكل القائمين على تكريم والدها سواءً بالمسرح القومي أو غيره .