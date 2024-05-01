بهذه الكلمات..غادة عبد الرازق ترد على انتقادات فرق السن مع محمد علاء

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت غادة عبد الرازق على الانتقادات الموجهة لها بشأن فارق السن بينها وبين محمد علاء الذي كان يجسد دور زوجها بمسلسل "صيد العقارب" بموسم رمضان المبارك.



وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها فى برنامج “et بالعربي”: أنها دائمًا تحب إثارة الجدل وأن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا المسلسل مر مرور الكرام على الجمهور".

وقالت غادة عبد الرازق، أن الإنتقادات بشأن وجود فارق سن بينها وبين محمد علاء لا تشغلها مطلقا وأن هذا مجرد تمثيل، مُعلقة:“أنا اتجوزت ناس أكبر مني وناس أصغر مني واحنا كنا بنمثل”.

وقد أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

فريق عمل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.