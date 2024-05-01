انت الأن تتابع خبر طليقة أحمد الفيشاوي السابقة تعلن انفصالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال سيدة الأعمال المصرية ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعد إعلان انفصالها مجددًا عن الفنان أحمد خالد بعد زواج دام عام.



وكشفت ندى عن انفصالها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع".



ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن هذا الانفصال هو الثالث في حياة ندى الكامل، حيث تزوجت في المرة الأولى من شخص لم تكشف عن هويته، وأنجبت منه ثلاث فتيات، وتزوجت مرة ثانية من الفنان أحمد الفيشاوي، واستمر زواجهما 4 سنوات حتى الانفصال، ولم ينجبا أطفالا خلال تلك الفترة.



وبعد طلاقها من الفيشاوي، كشفت ندى عن زواجها للمرة الثالثة في عام 2023 من الفنان الشاب أحمد خالد، قبل أن تعلن خلال الساعات الماضية عن انفصالهما.



وعلى صعيد آخر، مثّلت ندى مصر في أولمبياد لندن 2012 في رياضة النبالة بعد تأهلها من بطولة أفريقيا بالعام نفسه، كما فازت بسبع ميداليات في دورة الألعاب العربية 2011.



وسبق لندى الكامل أن أثارت الجدل على "الريد كاربت" بسبب قبلاتها مع طليقها أحمد الفيشاوي في العديد من المحافل الفنية، كان أبرزها في مهرجان الجونة عام 2018 .