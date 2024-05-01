انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم بقلادة ماسية ثمنها نحو 20 مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألّقت الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم بإحدى القطع الملكيّة النادرة التابعة لمجوهرات Tiffany & Co ، والتي تخطّى ثمنها الـ 20 مليون دولار، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقامت مجوهرات Tiffany & Co حفلاً ضخماً حضره عدد من المشاهير وسفراء علامة المجوهرات الفاخرة من بلدان العالم، حيث تمّ عرض أروع التصاميم وأثمنها من بينها مجموعة Blue Book 2024: Tiffany Celeste الجديدة، التي استوحاها مصمّم المجوهرات Jean Schlumberger من الفلك وبريق الكواكب.

وكانت نانسي الفنّانة الوحيدة من العالم العربي التي دُعيت إلى هذا الحفل المميّز في The Beverly Estate في لوس أنجلوس، كونها سفيرة دار المجوهرات العريقة، واختارت نانسي إحدى أجمل القلائد المعروضة التي تمّت صياغتها من البلاتين وأحجار ماسيّة كبيرة يتوسطها حجر ماسي أيقوني ضخم بلغ وزنه 80 قيراطاً، أقرنته مع خاتمٍ يزن 12 قيراطاً، وقرطيْ أذنيْن رائعيْن مكمّليْن للقلادة.



ولإبراز بريق إطلالتها الماسيّة، تأنّقت نانسي بفستانٍ أسود طويل بقصّة ضيّقة، وهو مكشوف بنمط "هالتر نك" عند الكتفيْن والظهر، ومقطوع من جانبيْ الخصر من علامة Alexander McQueen، كما حملت حقيبة مخلب كريستاليّة شفّافة وانتعلت صندلاً مفتوحاً بكعبٍ عالٍ بلون فستانها .