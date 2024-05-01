انت الأن تتابع خبر دينا الشربيني تكشف هوية حبيبها الجديد وتتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، محركات البحث بعد كشفها تفاصيل قصة الحب التي تعيشها حاليًا.



وكشفت دينا الشربيني عن هوية حبيبها، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.



وقالت: "أنا أعيش قصة حب، هو شخص أحبه جدا وجدع جداً وأحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي، لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهم".



وعن هوية الحبيب، قالت: "شخص مصري من خارج الوسط، وهو مش إعلامي معروف دي شائعات".



وتابعت: "أول حرف من اسمه حسين، ويعمل في مجال بيزنس عائلي خارج الوسط تماما، وكان بيني وبينه أصدقاء مشتركين، وكنا نعرف بعض ونتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط".



دينا تحدثت عن الصفات التي جذبتها له، وقالت: "محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم، دون أن يظهر في الصورة، دائما عينه عليا من بعيد".



وردا على سؤال لميس الحديدي "إمتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟"، أجابت دينا: "كله بوقته".



النجمة دينا الشربيني، طاردتها مؤخرا شائعات، عن وجود قصة حب، بينها وبين الإعلامي الإماراتي أنس بوخش .