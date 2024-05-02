القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت اليوم وزراة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفي القباج عدد من نجوم الفن في السباق الرمضاني في مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024، وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024 و كان من أبرز المكرمين الفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل “ صلة رحم ” وتجسيد قضية تهم المجتمع المصرى وأثرت به.

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إياد نصار عن دوره في مسلسل " صلة رحم"

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إياد نصار عن دوره في مسلسل " صلة رحم"

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إياد نصار عن دوره في مسلسل " صلة رحم"

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إياد نصار عن دوره في مسلسل " صلة رحم"

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم إياد نصار عن دوره في مسلسل " صلة رحم"

أبطال مسلسل “ صلة رحم ”

مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة