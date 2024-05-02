مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة الـ 3 و4

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته يوم 25 أبريل الماضي، على منصة شاهد.

ويواصل "البيت بيتي" النجاح في تصدر التريند، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 3 و4، اليوم، حيث ينتظره ملايين المشاهدين في الوطن العربي.

يعرض مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني كل يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عبر منصة شاهد، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.