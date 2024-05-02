تامر هجرس يروج لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قام الفنان تامر هجرس بترويج فيلمه الجديد بعنوان "جوازة توكسيك"، حيث

شارك تامر هجرس البوستر التشويقي للفيلم ولقطات من الأحداث المثيرة، مما أثار حماس الجمهور وزاد من فضولهم لمشاهدة العمل السينمائي،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"كل شئ بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق، جوازة توكسيك قريبًا في دور العرض الحمدلله".

وقد حققت المنشورات الترويجية للفيلم ردود فعل إيجابية من قبل المعجبين والمتابعين، الذين أبدوا تشوقهم لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة.

من المتوقع أن يحقق فيلم "جوازة توكسيك" نجاحًا كبيرًا في دور العرض، نظرًا لشعبية تامر هجرس وقدرته على جذب الجماهير بأدواره الكوميدية الساخرة. يترقب الجمهور بفارغ الصبر عرض الفيلم والاستمتاع بأجواء الضحك والمرح التي يعدها لهم.

أحداث فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية "فريدة وكريم" للزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة "كريم" لطلب "فريدة" للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة "فريدة" المتحررة، على عكس عائلة "كريم"، لذلك يقفان عائقا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

ومع تطور الأحداث، تلجأ عائلة "كريم" بحيل ذكية مليئة بالكوميديا لإيقاف زفاف الثنائي، ونشاهد انتصار الحب أو انكساره أمام جميع هذه الضغوط الاجتماعية.



أبطال فيلم جوازة توكسيك



ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هيدي كريم وتامر هجرس كل من: ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

