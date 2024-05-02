ليلي كولينز تستكمل تصوير مشاهد الموسم الختامي من Emily In Paris

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الممثلة الشابة ليلي كولينز في موقع تصوير مشاهد الموسم الجديد من مسلسلها الناجح Emily In Paris، تمهيدًا لطرح الموسم الختامي قريبًا.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد المسلسل، الذي يجري تصويره حاليًا في العاصمة الإيطالية روما.

واختيرت الممثلة الشابة ليلى كولينز لتزين غلاف العدد الجديد من مجلة Harper's Bazaar المقرر صدوره لشهر مارس الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجرتها خصيصًا ليلى كولينز للعدد الجديد من المجلة، وجانب من حوار جديد تحدثت خلاله عن تفاصيل حياتها المهنية والخاصة.

حوار جديد

وفي حوارها مع مجلة Harper's Bazaar، تحدثت ليلى كولينز عن تطلعاتها في المستقبل لتكوين أسرة مع خطيبها الحالي تشارلي ماكدويل.

وقالت ليلى أنها حققت نجاحات مميزة في مجال السينما والتليفزيون، يدفعها للتركيز مستقبلًا في تكوين أسرة والتركيز على حياتها الخاصة.

عودة قريبة للسينما

وكانت قد بدأت ليلى تصوير مشاهد مشروعها السينمائي الجديد الذي تعود به للسينما بعد انشغالها لعدة سنوات بمسلسلها التليفزيوني الناجح "إيملي إن باريس"، وهو فيلم يطرح بعنوان The Iron Claw.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة البريطانية الشابة ليلى جيمس، مع النجم الكبير زاك ايفرون، حيث تشارك في بطولة الفيلم، بدور البطولة النسائي.