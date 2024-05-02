مواهب أوبرا الأسكندرية بين الجيتار والفلوت والبيانو

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم وتشجيع الواعدين تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة والنصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية".

إحتفالية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية

يشارك في الإحتفاية طلاب فصل الجيتار تدريب وقيادة الدكتور أحمد عبدالرحمن بكوكبة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية يؤديها طلابه، أما الدارسين بفصل الفلوت تدريب وقيادة الدكتورة داليا عاطف إمام يقدمون عدد من أعمال كبار المؤلفين منها الاخ جاك ل فـيليب رامي، أغنية المرح روندو لـ بيتهوفن، فالس لـ شوستاكوفيتش، مختارات من أوبرا الناى السحري لـ موتسارت والأغنية الفرنسية القديمة لـ تشايكوفسكي، ويعزف طلاب فصل البيانو تدريب عدوب يحيى عز الدين مينويت وبرليود رقم 1 لـ باخ، أرابيسك رقم 2 لـ بورجمولر، البجعة لـ كامي سان صانس، تانجو لـ جارديل، روندو (مارش تركي) لـ موتسارت وفالس من الجمال النائم لـ تشايكوفسكي.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.