"صديق العمر".. عبد الرحيم كمال ينشر صورة برفقة ناصر عبد الرحمن

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر السيناريست عبد الرحيم كمال صورة برفقة الكاتب ناصر عبد الرحمن من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' صديق العمر الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن

رد المؤلف عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، عن الانتقادات التي تعرض لها العمل حيث قام بنشر رسالة سيدة إيرانية له تشيد بالعمل، ردًا على إعلان حظر المسلسل في إيران، حسبما أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في إيران، أن لديها تحفظات على بعض ما ورد فيه، وفقًا لوكالة الأنباء الفارسية.

وقام المؤلف عبد الرحيم كمال بنشر الرسالة التي وصلته من سيدة إيرانية عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “جائتني هذه الرسالة المهذبة المحترمة من سيدة إيرانية تنقل رأيها في مسلسل الحشاشين فأحببت أنا أشاركها معكم بمناسبة حظر إيران للمسلسل”.

وجاءت الرسالة كالآتي: “عزيزي السيد كمال، أتمنى أن تصلك هذه الرسالة وأنت في حالة جيدة، أكتب إليكم بخصوص مسلسل الحشاشين الذي يحظى بشعبية كبيرة، والذي أسر الجماهير في موطني إيران، كمشاهد، لقد تأثرت بشدة بالجودة الاستثنائية لعملك الذي صاغ ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة - سواء من الماضي أو الحاضر، إن تصويرك الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة قد لقي صدى قويًا لدى الجماهير هنا في إيران، الذين انبهروا بعمق وثراء القصة”.

وأضافت السيدة الإيرانية: "مع ذلك، أردت أن ألفت انتباهكم إلى مشكلة تسببت في بعض الإزعاج للجمهور، لسوء الحظ، لم تكن هناك نسخة رسمية مترجمة من المسلسل تم إصدارها باللغات الرئيسية، ما يعني أنه كان على المشاهدين الإيرانيين الانتظار حتى يتم توفير ترجمة غير رسمية باللغتين الإنجليزية والعربية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الترجمة الفارسية، وكانت هذه عملية مرهقة للغاية للجمهور، بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى خيارات الترجمة يعني أيضًا أن المشاهدين الصم وضعاف السمع لم يتمكنوا من الاستمتاع بالمسلسل مع أي شخص آخر، وسيكون الوضع المثالي هو أن يصدر فريق الإنتاج نسخًا رسمية مترجمة باللغات الرئيسية التي من المرجح أن تحظ بجمهور كبير، مثل الإنجليزية والعربية والفارسية، وعلى أقل تقدير، سيكون توفير نسخة رسمية للحوار مكتوب باللغة العربية الأصلية مفيدًا للغاية، إذ سيسمح ذلك للمشاهدين بترجمتها وترجمتها إلى لغاتهم الخاصة".