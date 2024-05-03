نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يبارك لـ بسمة بوسيل على أغنيتها "البدايات" ويوعد الجمهور بأنها أهم أغنية في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المغربية بسمة بوسيل عن موعد طرح أولى أغنياتها وهي أغنية "البدايات" وذلك من خلال طرحها البرومو الرسمي لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" واعلنت عن موعد طرحها حيث أنها قررت أن تطرح الأغنية يوم 10 مايو بالتزامن مع يوم عيد ميلادها.

منشور بسمة بوسيل

والذي لفت انتباه الجمهور هو تعليق نجم الجيل تامر حسني على برومو الأغنية في خاصية التعليقات حيث علق قائلًا: "مليار مبروك يا بسوم في الدنيا "البدايات" أول أغنية رسمية في المشوار حقيقي والله مش بجامل الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني هتسمعوا وتحكموا بنفسكم يارب كل النجاح ليكي يا بسوم".

تعليق تامر حسني

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم".

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وفي سياق متصل يذكر أنه قد قدمت بسمة بوسيل تتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي وأيضًا قد قامت بغناء الرباعيات داخل المسلسل ونالت إعجاب الجمهور.