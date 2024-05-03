نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي لـ داليا المتبولي: بعتمد في الكوميديا على الموقف زي أستاذتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان هاني رمزي ضيفًا على بودكاست "Restart" الذي تقدمه الإعلامية داليا المتبولي، وتحدث عن تفاصيل أعماله المقبلة وعن المدارس الكوميديا.

تصريحات هاني رمزي

وقال هاني رمزي: "أنا إتربيت على احترام المتلقي واحترام الجمهور، وأنا ممكن أعمل أفلام كوميدي بس متبقاش فيها استظراف، وممكن أعمل لمجرد الضحك وبس وأنا عملت قبل كده فيلم غبي منه فيه وأبو العربي وفرقة بنات وبس أو أسد وأربع قطط وفي حاجات كتير قدمتها بغرض الضحك، بس الحقيقة إتعملت بشكل فني جيد من خلال مواقف كوميدية مش اطلع أقول أي استظراف وأي نكت وخلاص على كده وزي ما الناس دخلت الفيلم زي ماخرجت منه".

وأضاف: "بعتمد في الكوميديا على الموقف، أستاذتي في المعهد كلهم أستاذ سعد أردش واستاذة سميرة محسن وأستاذ جلال الشرقاوي الله يرحمه".

وتابع: "أنا ككوميديان أحب إن الابتسامة تغلف بفكرة تغلف بوجهة نظر ويبقى في رؤية والعمل يتعمل بشكل فني جيد، ومايعرض عليا الآن من أفلام أقل بكتير من أن اللي عملته قبل كده، طب أحافظ على تارجيتي ولا أدخل أعمل تواجد كل شهرين ولا 3 اعملي فيلم معنديش مشكلة".

وأضاف: آخر فيلم عملته كان من سنتين فيلم 200 جنيه وهو فيلم جيد جدًا ومن الافلام اللي أنا سعيد أنا إشتغلت فيها".

وعن اعماله السينمائية المقبلة، قال: "عندي فيلم جديد وده فكرته عجبتني لإنه في فكرة جديدة وبيتكلم عن العصر اللي احنا عايشين فيه ده، عصر الديجتال اللي إحنا لا يمكن نستغنى عنه والتكنولوجيا".

وإستكمل: "الفكرة عاجباني جدًا وده مثلا اختارته من بين 50 أو 60 سيناريو اتعرضوا عليا".

وتابع: "وببحث بردو عن سيناريوهات تانية، وهي دي المشكلة إنها الكتابة".

وعن نجوم الكوميديا من وجهة نظره في الوقت الحالي، قال: "نجوم مسرح مصر لذاذ جدًا، وبالنسبة للضحك أكتر حد بيضحكني علي ربيع، وده امتداد لمدرسة بتعجبني هو وكل زمايله كلهم امتداد لمدرسة كده"، موضحًا: "مدرسة سمير غانم، لما نيجي عند مدرسة سمير غانم قمة الارتجال ودي مش هنلاقيها في أي نجم ومحدش قدر يوصل لليفل سمير غانم لا من الجديد ولا القديم".

وأوضح: "عادل إمام لون وليه مدرسة خاصة بيه وعلى المسرح غول ده عادل إمام، وعادل إمام ده نجم النجوم، ومحمد صبحي خارج المنظومة خالص ده مدرسة لوحده واكاديمية لوحدها".

وعن النجمة التي يعتبرها هاني رمزي ايقونة الكوميديا، قال: "بحب رحمة مربوحة بتاعة الكبير دي ممكن تبقى مشروع عظيم ومتمكنة وبتعرف ترمي الافيه".

وعن العنصر النسائي في فيلمه الجديد، قال: "أنا اشتقت نرجع دويتو بدأناه أنا وغادة عادل وأنا كمان عندي حاجة حاسس إنها تليق على غادة فبفكر في غادة".