بعد تصدرها التريند.. التعليق الأول لـ فريدة سيف النصر بعد شائعة استبعادها من "العتاولة2"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة فريدة سيف النصر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول استبعادها من مسلسل العتاولة، واتهامهما بعدم الخبرة في مجال التمثيل.

دافعت الفنانة فريدة سيف النصر عن نفسها بعد اتهامها من عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنها كانت تتعمد التأخير أثناء تصوير مسلسل "العتاولة" الذي عرض مؤخرًا بموسم دراما رمضان، وعن أنباء استبعادها من الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025

ونشرت "فريدة" منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطلبت من فريق عمل مسلسل "العتاولة" الرد بدلًا منها على هذه الاتهامات،

وقالت: "ردوا انتم يا أولادي في العتاولة، قال ايه اللهم صلي على النبي كنت في التصوير معاكم، مش عايزاكم تبقوا كويسين وبوتركم جامد، بأمارة انكم معظم الوقت معايا في أوضتي، حسبي الله هو ايه".

وأضافت:" الغل مني ده عيب أنا لا أملك في الدنيا إلا بفضل الله حب الناس ليا، وده اللي تاعب اللي بيكتب والناس تتداول الكلام، وأعتقد ربنا بيحب الطيب وإلا مايحببش خلقه فيه".

وتابعت: "يا تهمدوا يا ربنا يتصرف فيكم، في لسه بناتي مش عندي بس هم هايكلموا بعض وفي أمير يا جماعة دول حبايب قلبي وبنكلم بعض على طول دول ولادي، وكل زملائي من زمان لليوم بس خلينا في الكلام الحالي، وبالنسبة لزمايلي الكبار متهيألي سمعتم مع عمرو أديب أول ما كلموني قالوا وااااو كلهم رحبوا ووحشتينا، هاتموتوا صح".

وأشارت: "أنا كان معايا أحلى ناس إخراج وتمثيل وإنتاج وبحبهم وبيحبوني، عينكم بس جت مسممة وفي رجلي وخفيت بفضل الله، حسبي الله".

تعليقات الجمهور على منشور فريدة سيف النصر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات ولايهمك ي سترة، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يعوضك خير، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال فريدة سيف النصر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفناتة فريدة سيف النصر "العتاولة" عمل درامي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه واحتل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه، الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تقرر تقديم جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان 2025.