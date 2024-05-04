مكنش عندي واسطة وأنا مش نرجسي.. أبرز تصريحات هيثم نبيل ببرنامج "سبوت لايت"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح المطرب والملحن هيثم نبيل في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج سبوت لايت،مع الإعلامية شيرين سليمان،المذاع عبر قناة صدى البلد.



وتحدث هيثم عن فترة غيابه عن الوسط الفني وغيرها من الأمور.

هيثم نبيل:حصلي فوبيا من إني أبعد عنه، وجات لي أزمة نفسية إني مش قادر أغنّي



وقال: "قعدت فترة 4 سنوات مبغنيش لظروف وفاة أخويا ووالدي بعده، والدي كان عايش معايا، وحصلي فوبيا من إني أبعد عنه، وكنت خايف من الفقد، وجات لي أزمة نفسية إني مش قادر أغنّي".

وأضاف: "ربنا عوضني في الوقت اللي كنت بعيد عن الغناء، وعملت 110 من الألحان في الـ 4 سنوات زاي الموسيقى التصويرية والألحان".

هيثم نبيل:مكنش عندي واسطة ومحدش وقف جانبي

وتابع:" مكنش عندي واسطة ومحدش وقف جانبي، كنت بسعى وبلاقي المنتج طارق عريان بينتج لي، والمنتج محسن جابر ينتج لي، وحميد الشاعري كان بيقدمني للناس".

وأشار:" أسباب غيابي عن الغناء أيضًا، كانت الثورات والأحداث التي جعلت شركات الإنتاج تبتعد عن السوق قليلًا، والمنتجين توقفت، وهذا حدث بالتزامن مع الأزمات العائلية التي تعرض لها مؤخرًا، وأنا لست شخصا نرجسي ".

وواصل: "أنا أهلاوي من وأنا صغير بابا كان عاملي اشتراك الاستاد وبعامله معاملة النادي، ورقم 1 عندي حسام حسن، لأنه أكتر لاعب أنا بحبه في حياتي، والنادي الأهلي مليان نجوم كتير بحبهم، ومن قبله كابتن محمود الخطيب، وبعد حسام حسن بحب كل "جيل تريكة"، تريكة، وائل جمعة، عماد متعب، المصريين بالأجانب، كل الجيل".

واستكمل:" أنا بحب اللاعب اللي اتربى في النادي الأهلي، وأنا من الناس اللي زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي،، وبحب حسام غالي ووليد سليمان، وحاليًا محمد الشناوي، ومحمد هاني".



واختتم: "معلول بالنسبة لي أهلاوي مصري صميم تحس أنه مولود في الجزيرة".