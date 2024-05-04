راغب علامة يقابل جمهور بوسطن في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم -
رفع النجم راغب علامة مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذا الحفل الخامس له.
ومن المقرر أن يتم إحياء الحفل اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند، والرابع في ميامي.
آخر أعمال راغب علامة
والجدير بالذكر آخر أعمال راغب علامة أغنية التقيل تقيل ، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.
تفاصيل أغنية التقيل تقيل
والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.
كلمات أغنية التقيل تقيل
وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /التقيل تقيل والقمر معدي
والموضوع جميل وأنا قد التحدي
قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي
ده انت عايز ألف درس
ومش هتبقى قدي
خبرة في الغرام سيب قلبك معايا
هتلاقي اهتمام والدلع حكاية
مهما أقول كلام عنك مش كفاية
ده انت يضربوا 100 سلام
لما تكون معدي
يلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
ويلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
الزمن زمنا والحياة عشانا
واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا
يلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
الزمن زمنا والحياة عشانا
واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا
انت في الجمال حاجة مش عادية
حته من الخيال ومش من الدنيا ديه
حبك احتلال ومسيطر عليا
هعمل ١٠٠ ألف احتفال
يوم ما هتبقى ليا
يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها
قلبي كله ليك والقصص قفلها
حد يشوف عينيك
وميدوبش في جمالها
روحي من نظرة وسلام
جيت شقلبت حالها
يلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
ويلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
الزمن زمنا والحياة عشانا
واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا
يلا يلا يلا يلا
ده الفرح مكانا يلا
الزمن زمنا والحياة عشانا
واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا