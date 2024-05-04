راغب علامة يقابل جمهور بوسطن في هذا الموعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع النجم راغب علامة مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذا الحفل الخامس له.



ومن المقرر أن يتم إحياء الحفل اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند، والرابع في ميامي.

آخر أعمال راغب علامة



والجدير بالذكر آخر أعمال راغب علامة أغنية التقيل تقيل ، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية التقيل تقيل



والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

كلمات أغنية التقيل تقيل



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده انت عايز ألف درس

ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده انت يضربوا 100 سلام

لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

ويلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

انت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا

هعمل ١٠٠ ألف احتفال

يوم ما هتبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها

قلبي كله ليك والقصص قفلها

حد يشوف عينيك

وميدوبش في جمالها

روحي من نظرة وسلام

جيت شقلبت حالها

يلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

ويلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا

ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا