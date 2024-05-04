نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تحتفل بوصولها 5 مليارات مشاهدة على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت النجمة إليسا بوصلها إلى 5 مليارات مشاهدات على أعمالها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

و كتبت إليسا عبر حسابها بموقع اكس: تم الوصول إلى 5 مليار قلوب،هذا هو الاحتفال الحقيقي بهذا الرقم! شكرًا لكم من القلب.

تعليقات الجمهور على منشور إليسا



وفورا من مشاركتها للمنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات مليار مبروك، دايما مكسرة الدنيا، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر آخر أعمال إليسا أغنية بتمايل على الـ beat،والتي تصدرت التريند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

حبيبي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان أنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة



عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبینا مش عيوني بعدك يا مبيناموش طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني أني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني

أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك أنا بتمايل على الـ beat مشغولة يا شاغلني عليك أنا بتمايل على الـ beat أنا قلبي مستنيك

وسط الناس موجودة لكن تایهة ومخضوضة ماليش غيرك ومن غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهية لكن لسه أنا هي حبيبتك اللي بتحبك وماتغيرش ولا حاجة وطول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني إني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك حبيبي.

