بهذه الكلمات.. عزيز الشافعي ينعي الشاعر والأمير بدر بن عبد المحسن

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان عزيز الشافعي الشاعر والأمير بدر بن عبد المحسن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ونشر عزيز صورة له، وعلق عليها قائلًا:" ‏إنا لله وإنا اليه راجعون الشاعر القدير والأمير ‎بدر بن عبد المحسن في ذمة الله، ندعو له بالرحمه والمغفرة.. وندعو لأهله ومحبيه بالصبر والسلوان".

وفي سياق آخر، حل الملحن والشاعر عزيز الشافعي، مؤخرًا ضيفًا في برنامج أجمد 7 الساعة 7 مع الإعلامية جيهان عبد الله، وكشف خلاله عن كواليس تتر مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وقال: "تلقيت اتصالًا من الفنان ياسر جلال يطلب منه جملة تكون سهلة الحفظ للمشاهدين مع موسيقى من أجل تتر مسلسل جودر".



وأضاف:" كان يتبقى على شهر رمضان أسبوعًا فقط، وبالفعل عملت على الموسيقى بالعود وأرسلتها، وكان الأمر بمثابة تحد بالنسبة لي لأنني لأول مرة أقدم تتر موسيقى فقط واستغرق الأمر مني ساعتين فقط".

عزيز الشافعي: "من الممكن أن أغني لكن لن أتحول للغناء بشكل كامل "



وتابع:" الاتجاه للغناء كان بهدف موقف يريد أن أعبر عنه أو إحساس يريد إيصاله، ومنذ البداية مشروعي الأساسي هو التلحين، لكن الغناء يأتي في أوقات معينة، من الممكن أن أغني لكن لن أتحول للغناء بشكل كامل".

وأشار:" قلت منذ 2011 إنني لو اتجهت إلى الغناء سأكون متأخرًا في طابور المطربين، لكن في طابور الملحنين أستطيع أن أكون رقم 1، لكن صعب أكون أحسن مطرب".



عزيز الشافعي: أغنية يوم تلات مش موجهة لأي فنانة

وواصل:" عمرو دياب عندما يغني أغنية يقدمها بإحساس غريب، وأغنية يوم تلات عندما قدمها قال البعض أنها موجهة لفنانة لكنها لا علاقة لها بأي فنانة".

أغنية أنت ما بتغبش هي من أعز الأغاني على قلبي



واستكمل:" أغنية “أنت ما بتغبش”هي من توزيع أحمد إبراهيم، وهي من أعز الأغاني على قلبي، لأنها تمثل مشروعي الغنائي المستمر منذ 20 سنة، فالهضبة كلمني وكان فرحان وقالي أنا مستمتع وأنا بسجل الأغنية”.





عزيز الشافعي يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب

وأكد:" أول تعاون بيني وبين الهضبة عمرو دياب كان في عام 2019، الا أن حجم التعاون بينهما وصل إلى أكثر من 25 عملا فنيًا".