احتفالا بشم النسيم.. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فكرة مهرجان تامر حسني للمدارس

وحرص الفنان تامر حسني، مؤخرًا على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.