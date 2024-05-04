نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم السرب يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما حصد أمس الجمعة في ثالث أيام عرضه بالسينمات المختلفة إيرادات بلغت 3 ملايين و54 ألفًا و254 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال ثلاث أيام 6 ملايين و909 آلاف جنيه.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

برومو فيلم السرب

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين، ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد

تفاصيل فيلم السرب

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

حضور العرض الخاص لـ فيلم السرب

حضر العرض الخاص، عدد من نجوم الفيلم وهم: أحمد السقا ودياب ومحمد ممدوح وشريف منير وصبا مبارك وكريم فهمي، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.