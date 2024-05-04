إنجي وجدان تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت الفنانة إنجي وجدان على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.





وشاركت إنجي وجدان صورة لها برفقة نجلها من امام برج خليفة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "شكرا لدولة الامارات العربية المتحدة وحكومة دبي لمنحي الاقامة الذهبية “.





وتابعت: "و شكرا لجنة دبي للانتاج التلفزيوني والسينمائي لدعم الفنانين وشكر خاص للصديق سعيد الجناحي لحسن الاستقبال والتقدير ".





أحدث أعمال الفنانة إنجي وجدان

وشاركت إنجي وجدان في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل أشغال شقة.

قصة مسلسل أشغال شقة

وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية التي تدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل أشغال شقة

ويشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب