نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أعظم صوت في العالم".. مي كساب تشيد بصوت آمال ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة مي كساب، على صوت الفنانة آمال ماهر، في حفلها الغنائي، مساء أمس الجمعة، الذي أقيم في جدة ضمن فعاليات "تقويم جدة".

نشرت "مي" مقطع فيديو أثناء حضورها الحفل من خلال خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة:" إنتي الحب الكبير، دايما مسلطنة قلوبنا، أعظم صوت في العالم".

آخر أعمال مي كساب الفنية

في سياق آخر يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة مي كساب هو مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024 ، المسلسل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: فريدة سيف النصر، مصطفى أبو سريع ،زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى،