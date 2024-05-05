نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تامر هجرس يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس فيلم "جوازة توكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم تامر هجرس تحقيق نجاحاته المتميزة في عالم الفن، حيث يحظى بشعبية كبيرة وإشادة واسعة من الجمهور والنقاد على موهبته الفنية وأعماله المميزة.

ويفاجئ تامر جمهوره لطرح أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جوازة توكسيك"، حيث يقدّم أداءً استثنائيًا في دور والد ملك قورة،وزوجته هيدي كرم، ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية بسبب زواج ابنتهم من نجل ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي لايت.

بجانب فيلم "جوازة توكسيك"، يتمتع هجرس بتاريخ حافل من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون المصري.



قدّم أدوارًا متنوعة ومتميزة من الأعمال الفنية ونال إشادة كبيرة عن تمثيله الرائع وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بإتقان.



تتميز شخصية تامر هجرس بالتواضع والاحترافية، وهذا ما يجعله من النجوم المحبوبين لدى الجمهور ويحظى بدعم كبير من قبلهم.

يمكن القول إن تامر هجرس يعد واحدًا من أبرز النجوم في صناعة الترفيه المصري والعربي، ونجاحه المستمر يعكس مدى موهبته وقدرته على الابتكار والتميز في أعماله الفنية.

وقال تامر هجرس في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "سوف أذهب إلى الغردقة الأسبوع القادم لكي أنتهي من التصوير وباقي أيام قليلة جدا لننتهي من تصوير الفيلم".

تامر هجرس يكشف عن علاقته بيومي فؤاد



وأضاف:"هو فيلم كوميدي لذيذ ويوجد دويتو بيني وبين بيومي فؤاد هما عائلة متحفظة جدًا واحنا عائلة متحررة ومتفتحة جدًا نعيش في الغردقة، وفي علاقة كوميدي بيننا عندما يتقدم لابنه لبنتي ".

أحداث فيلم" جوازة توكسيك"



وتدور أحداث الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة حول نية "فريدة وكريم" الزواج من بعضهما، بعد قصة الحب التي نشأت بينهما، حيث تتوجه عائلة "كريم" لطلب "فريدة" للزواج، فيلاحظان مدى الاختلاف في الخلفية والتربية بينهما، لا سيما بسبب طبيعة "فريدة" المتحررة، على عكس عائلة "كريم"، لذلك يقفان عائقًا لحبهما ويحاول الجميع عدم إكمال علاقتهما بالنجاح.

ومع تطور الأحداث، تلجأ عائلة "كريم" بحيل ذكية مليئة بالكوميديا لإيقاف زفاف الثنائي، ونشاهد انتصار الحب أو انكساره أمام جميع هذه الضغوط الاجتماعية.

أبطال فيلم جوازة توكسيك



ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هيدي كريم وتامر هجرس كل من: ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، محمد أنور وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال تامر هجرس



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر هجرس فيلم شوجر دادي،وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، تأمر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي،وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.